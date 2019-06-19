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جمد قلبك واعرف إزاى تحميه من الأمراض

الأربعاء، 19 يونيو 2019 08:00 ص
جمد قلبك واعرف إزاى تحميه من الأمراض صحة القلب - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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يعتقد الكثيرون أن ألم الظهر والقدمين دليل على وجود مشكلة فى العظام مثل الخشونة وهشاشة العظام وغيرها من المشاكل الأخرى، وهنا يتجهون لطبيب عظام لمعرفة السبب ووصف العلاج، ولكن قد تدل هذه الأعراض على إصابتك بنزلة البرد فى العظام، وحسب ما ذكره موقع "medicalnewstoday" فإن أعراض الإصابة بنزلات البرد فى العظام هى:

القلب

القلب

 

1: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا، فيساعد ذلك على تقوية عضلات القلب وحمايته من الضعف والمشاكل الذى يتعرض لها.

2: الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية، فهى من أبرز أسباب الإصابة بالأمراض القلبية والأزمات المفاجئة.

3: فقدان الوزن فى حالة الإصابة بالسمنة المفرطة، لأن تراكم الدهون والسمنة يسبب الجلطات والأزمات القلبية.

صحة قلبك
صحة قلبك

 

4: الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية ومنها (سمك السلمون، الشيكولاتة، الحمص، زيت الزيتون، البرتقال، التوت).

5: تجنب التوتر والضغط العصبى والنفسى، فهى من الأمور التى تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

6: تجنب تناول الأطعمة الدهنية المليئة بالزيوت والدهون، واستبدالها بالخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات الهامة لصحة القلب.

7: إذا كنت مريض ضغط عال فيجب عليك قياس الضغط باستمرار والحرص على ضبطه باستمرار.


صحة القلب

القلب

نصائح لحماية القلب من الامراض

تغذية القلب

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