تقارير: BeIn Sports القطرية تسرح العاملين بها بعد تراجع عائداتها

كتبت ريم عبد الحميد

أجرت شبكة BeIn Sports القطرية خفض كبير وتسريح حوالى خُمس العاملين لديها بعد ما قالت الشركة المالكة إن عائداتها قد تضررت بسبب القرصنة الإلكترونية لقنواتها التلفزيونية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، فإن 300 من العاملين بالشبكة على الأقل أو حوالى 18% قد تم تسريحهم فى خطوة وصفتها الشركة المالكة بأنه قرار صعب من أجل تعديل حجم أعمالهم.

وقال مسئولو BeIn Sports القائمة على الاشتراكات، إنهم تأثروا بشدة بسبب البث الإلكترونى غير المرخص لمحتواها.

وفى حين أن ظاهرة البث غير القانونى قضية عالمية تؤثر على كل شىء بدءا من الأفلام وحتى المباريات المباشرة، فإن القليل من القنوات الرئيسية لجأت إلى خفض عدد موظفيها بسبب هذا البث غير القانونى.

وتقول "ذى ناشيونال" إن BeIn متهمة أيضا بعدم القيام بخطوات لمنع البث غير القانونى ،وبالإضافة إلى خفض عدد الموظفين، ابتعدت الشبكة أيضا عن العروض الجديدة لحقوق رياضية أخرى بما فى ذلك سباقات سيارات الفورمولا 1.