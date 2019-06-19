تجديد حبس متهم بحيازة مخدر الاستروكس بالسلام 15 يوما

كتب ـ أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس المتهم "فؤاد.م"، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مخدر الاستروكس بمنطقة النهضة بالسلام.

وكشفت التحريات قيام المتهم "فؤاد. م،"عاطل 26 سنة، بترويج مخدر الاستروكس وبيعه بدائرة قسم السلام ثان.

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة النهضة، عدة بلاغات تفيد بقيام "فؤاد. م"، بترويج المواد المخدرة، وبيعها علي المواطنين بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكن ضباط قسم شرطة السلام ثاني، من القبض علي المتهم وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس قبل ترويجه، وبسؤاله أنكر ترويجه المواد المخدرة وبيعها، كما أنكر امتلاكه للمضبوطات وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات اللازمة.