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تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:56 ص
تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة الدولى
كتبت ــ رحاب نبيل

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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة والاعطال الفنية، والغاء إقلاع رحلتين دولتين.
 
وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.
 
وأوضحت المصادر أن رحلة شركة فلاي ناس 566 المتجهة إلى جدة تأخرت 5 ساعات لعطل فني في الطائرة وتأخر وصول الطائرة من مطار الإقلاع هناك، كما تأخرت رحلة شركة لوفتهانزا 587 المتجهة إلى موينخ ساعتين لظروف التشغيل.
 
كما تلقت سلطات المطار  إخطارا من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب، كما ألغت شركة تاركو للطيران رحلتها 113 المتجهة إلى الخرطوم بسبب الأوضاع الأمنية في السودان.
 
 
 
 
 

 


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