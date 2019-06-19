اليوم.. افتتاح مقر "الحكومات المحلية الأفريقية" بالقاهرة بحضور ممثلي المنظمة

تستكمل وزارة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء فعاليات ولقاءات مؤتمر "المدن الأفريقية - قاطرة التنمية المستدامة"، حيث تفتتح مقر إقليم شمال أفريقيا، لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، والذى قررت قمة مراكش أن تستضيفه القاهرة.

ومن المقرر أن يحضر افتتاح المقر الوفود المشاركة فى المؤتمر، من ممثلى المنظمة، ووزراء التنمية المحلية واللامركزية بدول أفريقيا.

وعقدت الوزارة أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول للتشكيل الجديد للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

ويناقش المؤتمر التحديات التى تواجه المحليات فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلى، بالإضافة إلى أنه سيتناول الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة.