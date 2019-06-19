المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات مالية فى العمرانية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، بمعاقبة المتهم بقتل صديقه لإختلافهم علي ثمن جاكيت، بالسجن المشدد 7 سنوات بالعمرانية.

وجاء في تحقيقات النيابة قيام المتهمين " سيد ع س " 43 عام عامل، لقيامه بقتل المجني عليه " أحمد أ ح " عمدا بغير سبق إصرار، وقام بتسديد طعنة له بسلاح أبيض " سكين "، محدثا إصابته بطعنة نافذة بالصدر، أدت إلي حدوث نزيف دموي، مما أدي إلى وفاته.

وجاء في أقوال أحد الشهود "مجدى.ح" أمام النيابة العامة أنه علي أثر مشاجرة بين المتهم والمجني عليه أبصر المتهم يقوم باستلال سلاح أبيض "سكين " ويسدد له طعنة نافذة بالصدر أسقطته صريعا مفارقا للحياة عقب وصوله إلي المستشفي.

وكشفت تحريات المباحث، ارتكاب المتهم للواقعة، وأنه قام بشراء جاكيت من المجني عليه، نظير مبلغ مالي 50 جنيهًا، وأن المجني عليه قام بالتوجه إليه بمكان تواجده بمكان عمله، وقام بمطالبته بالمبلغ أو رد الجاكيت، وتتطورت بينهم لمشادة كلامية ومشاجرة باليد، قام علي أثرها بإخراج سلاح أبيض سكين، وقام بتسديد ضربه له محدثا إصابته التي أودت بحياته.

تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة، التى إحالته لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات .