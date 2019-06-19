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القبض على عاطل وراء سرقة سيارة فى بولاق أبو العلا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:36 م
القبض على عاطل وراء سرقة سيارة فى بولاق أبو العلا متهم- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى ضبط عنصر إجرامى لقيامه بسرقة سيارة بواسطة مفتاح مصطنع فى بولاق أبو العلا، وحرر محضر بالواقعة.

ونجح رجال مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، من ضبط أحد الأشخاص 37 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، اثناء إستقلاله سيارة ميكروباص "ولا يحمل ثمة تراخيص"، بالكشف الفنى عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها بمحافظة القليوبية، وبمواجهة المتهم إعترف بسرقة السيارة بإسلوب "المفتاح المصطنع" باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة.

 


سرقة سيارة

مباحث بولاق ابو العلا

امن القاهرة

جريمة سرقة

جرائم سرقة

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