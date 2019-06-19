القبض على أحد أخطر مهربى المخدرات إلى مصر ودول الخليج فى لبنان

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت القوى الأمنية اللبنانية، أنها ألقت القبض على أحد أخطر مهربى حبوب "الكبتاغون" المخدرة، إلى دول عربية وخليجية، وفككت الخلية التى يترأسها المؤلفة من لبنانيين وسوريين.

ووفقا لموقع RT، أفادت قوى الأمن، اليوم الأربعاء فى بيان، بأنها"تمكنت بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات فى المملكة العربية السعودية، وبعد حوالى عام كامل من المراقبة والتعقب، من القبض على اللبنانى "ع. س." مواليد عام 1988، وهو أحد أبرز المتورطين فى تهريب "الكبتاغون" إلى مصر واليمن والإمارات والسودان والسعودية منذ 6 سنوات، وبالتحقيق معه اعترف بتنفيذ 12 عملية تهريب، وقدر مجموعها بحوالى عشرين مليون حبة "كبتاغون".

ولفتت قوى الأمن إلى أن الموقوف، كان يستخدم أسماء مستعارة مثل "رودى نجار" و"الشبح"، وأرقام وهواتف خلوية مختلفة ومنازل متعددة فى كل عملية تهريب يقوم بتنفيذها.

وأضافت قوى الأمن أنه تم توقيف باقى أفراد الشبكة، وهم 3 لبنانيين وسوريان، وأودعوا القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.