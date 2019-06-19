القاهرة تخصص 600 أتوبيس لنقل جماهير بطولة أفريقيا وتحدد مسارات الخطوط الجديدة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة بأن هيئة النقل العام بالقاهرة انتهت من إعداد مخططها لنقل الجماهير إلى استادى القاهرة والسلام لحضور مباريات كأس الأمم الإفريقية بإعداد 400 أتوبيس لنقل المواطنيين بالإضافة إلى تخصيص 200 أتوبيس احتياطيا لمواجهة أى تكدس طبقا لإعداد المشجعين وقد تم التنسيق بانتظار الأوتوبسات بأرض المعارض لعدم التسبب فى أى تكدس مرورى على المحاور الموادية للاستاد.

وأوضح محافظ القاهرة أنه قد تم تحديد أماكن المواقف لنقل الركاب من وسط القاهرة بمواقف أحمد حلمى والعتبة وعبدالمنعم رياض والعباسية والدراسة، أمام القادم من شمال القاهرة عند مواقف حدائق القبة والأميرية وروض الفرج والمظلات، وشرق القاهرة من المطرية والنزهة الجديدة ومساكن عين شمس والحى السابع والحى الثامن وعين شمس والمرج وموقف السلام ومدينة السلام (اسبيكو).

وتابع محافظ القاهرة: بالنسبة لمواطنيين المنطقة الجنوبية يمكن استخدام مواقف القلعة وجامع عمرو وصقر قريش والمقطم وحلوان، وبالنسبة لمواطن الجيزة من مواقف المنيب والجيزة وإمبابة وميدان لبنان وبولاق الدكرور.

أما القادم من القليوبية من مواقف شرق وغرب شبرا الخيمة كما ثم تخصيص مواقف للأوتوبيسات لنقل المواطنيين من المدن العمرانية الجديدة من 6 أكتوبر والشيخ زايد و15مايو والعبور وبدر والشروق والتجمع الأول والتجمع الثالث والتجمع الخامس.