السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين مواطنين بأسيوط وضبط المتهمين

وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة عدا أحد أفراد الطرف الثانى وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات .
تم استهداف طرفى المشاجرة ومحال إقامتهم والمناطق المتاخمة لها بدائرة المركز بحملة مكبرة بالتنسيق بين جهات الوزارة المعنية، أسفرت جهودها عن ضبط ( 5 قطع سلاح نارى ) بحوزة 5 أشخاص عبارة عن ( بندقية آلية ، بندقية آلية أنفيلد ، مسدس ساقية ، 2 بندقية خرطوش ) كما تم ضبط (أحد الأشخاص- مُقيم بدائرة المركز ) محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل وسلاح كما تم ضبط ( شخص- مُقيم بدائرة المركز ) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية قتل وسلاح .
كما أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ (95 حكما قضائيا متنوعا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة