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السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين مواطنين بأسيوط وضبط المتهمين

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:53 م
السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين مواطنين بأسيوط وضبط المتهمين مشاجرة - ارشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن في السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة أسيوط استخدمت فيها الأسلحة النارية.
 
تلقى مركز شرطة أسيوط بلاغا بوقوع مشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز وإطلاق أعيرة نارية ومصابين.. على الفور انتقلت وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة  بين "طالب، عامل" كطرف أول، و"عامل، مزارع" كطرف ثان، جميعهم مُقيمين بذات القرية،  إثر مشادة كلامية بينهم لقيام الطرف الثانى بتشوين مواد بناء على قطعة أرض زراعية ملك الطرف الأول أطلق خلالها الطرفين أعيرة نارية نتج عنها إصابتهم بأماكن متفرقة .

وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة عدا أحد أفراد الطرف الثانى وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات .

تم استهداف طرفى المشاجرة ومحال إقامتهم والمناطق المتاخمة لها بدائرة المركز بحملة مكبرة بالتنسيق بين جهات الوزارة المعنية، أسفرت جهودها عن ضبط (  5 قطع سلاح نارى ) بحوزة 5 أشخاص عبارة عن ( بندقية آلية ، بندقية آلية أنفيلد ، مسدس ساقية ، 2 بندقية خرطوش ) كما تم ضبط (أحد الأشخاص- مُقيم بدائرة المركز ) محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل وسلاح كما تم ضبط ( شخص- مُقيم بدائرة المركز ) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية قتل وسلاح .

كما أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ (95 حكما قضائيا متنوعا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


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