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نتيجة للتطور فى تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى..

التخطيط: 40% من الوظائف القديمة تحتاج استحداث بدائل لها حسب التقديرات الدولية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:20 م
التخطيط: 40% من الوظائف القديمة تحتاج استحداث بدائل لها حسب التقديرات الدولية رامى جلال متحدث التخطيط
كتبت هبة حسام

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قال رامى جلال، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن التطور التكنولوجى الحادث فى أسواق العمل يسهم فى تغيير شكل الوظائف، مؤكداً أنه وفى خلال السنوات الخمس القادمة ونتيجة للتطور الهائل فى تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى، سيتم خلق وظائف جديدة تمامًا، وأشار جلال إلى أنه قبل وجود علوم الكمبيوتر والاتصالات لم تكن هناك وظيفة تسمى "مهندس كمبيوتر" على سبيل المثال.

وأضاف جلال أنه نتيجة لما نشهده هذا التطور التكنولوجى سيقلص من حجم بعض الوظائف مثل وظائف العمل المحاسبى والتى سيعتمد جزء كبير منها على برامج الحاسبات المتقدمة، وكذلك مجالات الخدمات الطبية والتى ستعتمد هى الأخرى على الإنسان الآلى والذكاء الاصطناعي.

وأوضح جلال أن عددًا كبيرًا من الوظائف التى نعرفها بشكلها الحالى ستتغير فضلًا عن خلق وظائف جديدة نتيجة لمواكبة تلك التغيرات والتطورات التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة.

وتابع جلال أن التقديرات الدولية على مستوى دول العالم توضح أن 40% من الوظائف القديمة سيتم استحداث بدائل لها، لافتاً إلى جهود الحكومة المصرية فى خلق وظائف للمستقبل.


التخطيط

الوظائف

وزارة التخطيط

معدلات النمو

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