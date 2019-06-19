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التحريات: 400 ألف دولار حجم تعاملات المتهم بالاتجار الغير مشروع فى العملة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:19 م
التحريات: 400 ألف دولار حجم تعاملات المتهم بالاتجار الغير مشروع فى العملة محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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حققت نيابة الأموال العامة، مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى.

وذكرت التحريات الأمنية أن المتهم "أ. ع"، سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية-، تلقى تحويلات مالية من الخارج بالدولار الأمريكى على حسابه الشخصى بأحد البنوك ليقوم بصرفها وإستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بأن حجم تعاملات المتهم وصلت خلال عام طبقاً للفحص المستندى إلى ( 400,000 - أربعمائة ألف دولار أمريكى)، وأن جهات التحقيق أمرت بضبطه وإحضاره للمثول أمامها للتحقيق فى القضية.

 

 


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