البحرية الأمريكية: شظايا ألغام تشير لضلوع إيران فى هجوم ناقلتى نفط الخليج

(رويترز)

قال قائد بالبحرية الأمريكية، إن هناك تحقيق مشترك جار مع الشركاء الإقليميين بشأن الهجوم على ناقلتى النفط فى خليج عمان.

وأوضح أن الأضرار التى تم رصدها فى الناقلة كوكوكا لا يمكن أن تنجم عن جسم طائر اصطدم بها، وأضاف أن تقييم القيادة المركزية للبحرية يشير إلى أن الهجوم والضرر الذى لحق بالناقلة كوكوكا وقعا نتيجة للغم بحرى.

وعرضت البحرية الأمريكية اليوم الأربعاء شظايا لغم لاصق ومغناطيس تم نزعه من إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عمان الأسبوع الماضي، وقالت إن الألغام المستخدمة تحمل "تشابها صارخا" مع ألغام إيرانية.