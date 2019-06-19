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البحرية الأمريكية: شظايا ألغام تشير لضلوع إيران فى هجوم ناقلتى نفط الخليج

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:17 م
البحرية الأمريكية: شظايا ألغام تشير لضلوع إيران فى هجوم ناقلتى نفط الخليج الهجوم على ناقلتى نفط
(رويترز)

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قال قائد بالبحرية الأمريكية، إن هناك تحقيق مشترك جار مع الشركاء الإقليميين بشأن الهجوم على ناقلتى النفط فى خليج عمان.

 

وأوضح أن الأضرار التى تم رصدها فى الناقلة كوكوكا لا يمكن أن تنجم عن جسم طائر اصطدم بها، وأضاف أن تقييم القيادة المركزية للبحرية يشير إلى أن الهجوم والضرر الذى لحق بالناقلة كوكوكا وقعا نتيجة للغم بحرى.

 

وعرضت البحرية الأمريكية اليوم الأربعاء شظايا لغم لاصق ومغناطيس تم نزعه من إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عمان الأسبوع الماضي، وقالت إن الألغام المستخدمة تحمل "تشابها صارخا" مع ألغام إيرانية.

 

وقال الكوماندر شون كيدو بالبحرية الأمريكية إن "اللغم اللاصق الذي استخدم في الهجوم يمكن تمييزه ويحمل أيضا تشابها صارخا مع ألغام إيرانية عرضت على الملأ بالفعل في عروض عسكرية إيرانية".

 

وكان الضابط يتحدث للصحفيين في منشأة تابعة للقيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية قرب ميناء الفجيرة بالإمارات.

 


البحرية الامريكية

خليج عمان

نفط

ناقفلتى نفط

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