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الإعدام لعامل زراعى لاتهامه بقتل جاره بسببب خلافات الجيرة فى البحيرة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:48 م
الإعدام لعامل زراعى لاتهامه بقتل جاره بسببب خلافات الجيرة فى البحيرة حبس - أرشيفية
البحيرة – فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار حسن الباهى وعضوية المستشار رامى طبيخه والمستشار إيهاب السعدنى بالحكم بالإعدام على "س. م" المتهم بقتل جاره عمدا لخلافات الجيرة بمركز الدلنجات بالبحيرة.

 

كما قضت المحكمة على المتهم "ع ا.م" حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيا على "م.ع" بالسجن المؤبد وذلك فى القضية رقم 4095 لسنة 2015 جنايات مركز الدلنجات.

 

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2013 حيث قام المتهم "س م" 50 سنة عامل زراعى و"ع.م" 41 سنة و"م.ع" بقتل المجنى عليه "ر.ع. خ" مقيم بمركز الدلنجات عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم.


جريمة قتل

اخبار البحيرة

جنايات دمنهور

احكام اعدام

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