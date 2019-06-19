الإعدام لعامل زراعى لاتهامه بقتل جاره بسببب خلافات الجيرة فى البحيرة

البحيرة – فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار حسن الباهى وعضوية المستشار رامى طبيخه والمستشار إيهاب السعدنى بالحكم بالإعدام على "س. م" المتهم بقتل جاره عمدا لخلافات الجيرة بمركز الدلنجات بالبحيرة.

كما قضت المحكمة على المتهم "ع ا.م" حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيا على "م.ع" بالسجن المؤبد وذلك فى القضية رقم 4095 لسنة 2015 جنايات مركز الدلنجات.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2013 حيث قام المتهم "س م" 50 سنة عامل زراعى و"ع.م" 41 سنة و"م.ع" بقتل المجنى عليه "ر.ع. خ" مقيم بمركز الدلنجات عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم.