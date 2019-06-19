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الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:27 ص
الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة أرتفاع درجات الحرارة - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدًا الخميس، أن يستمر الطقس معتدل علي السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الانحاء نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة أغلبها شماليه شرقية، تنشط على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي شمال الصعيد.

 

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.

 


درجات الحرارة

حالة الطقس

الأرصاد

هيئة الارصاد

اليوم السابع بلس

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