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الأب بولس جرس يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:43 م
الأب بولس جرس يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر الأب بولس جرس - أمين عام مجلس كنائس مصر
كتبت سارة علام

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اجتمعت أمس اللجنة التنفيذية والأمانة العامة لمجلس كنائس مصر في مقر الطائفة الإنجيلية بمصر الجديدة حيث بدأ الاجتماع بالصلاة ثم متابعة جدول أعمال اللجنة وذلك بحضور ممثلين عن الطوائف الخمسة الأعضاء بالمجلس وبرئاسة الأب بولس جرس الأمين العام لمجلس كنائس مصر فى دورته الحالية.

جرس أكد أن الاجتماع شهد الاتفاق على تجديد أعضاء  لجان " المرأة والمالية و الإعلام والرعاة والشباب وغيرها  بحيث تتم انتخابات داخلية لتغيير الرئاسات الحالية التي تخطت الثلاث سنوات

كما استمع الحاضرون إلى تقارير اللجنة المالية ولجنة الرعاة، بالإضافة إلى تلقى مقترحات حول الوضع الحالى للجنة الشباب وكيفية تفعيلها وإسناد مهمة التواصل والتنشيط والمتابعة  للقمص بيشوى حلمى ممثل الكنيسة الأرثوذكسية نيابة عن المجلس.

وأشار جرس إلى أن المجلس قرر عقد اجتماع الأمناء بالفجالة يوم الأربعاء العاشر من يوليو مع إعادة افتتاح وتنشيط مكتب المجلس ومقره بمصر الجديدة والاستعانة بمتطوعات من الكنيسة الكاثوليكية للعمل به

وأكد جرس أن المجلس قرر عقد اجتماعه المقبل يوم الثلاثاء الثالث من سبتمبر فى كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر.


مجلس كنائس مصر

الاب بولس جرس

الامين العام لمجلس كنائس مصر

اجتماع مجلس كنائس مصر

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