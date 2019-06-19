اضرار جفاف الجسم أثناء الحمل انخفاض ضغط الدم

كتبت إيناس البنا

الجفاف هو الأمر الأكثر شيوعًا أثناء الحمل عنه فى أوقات أخرى، فمعظم حالات الجفاف أثناء الحمل قد تكون خفيفة، لكن الجفاف الحاد يمكن أن يكون خطيرًا لكل من الأم والطفل.

يفرض الجنين مطالب شديدة على الجسم وفقا لتقرير موقع" medicalnewstoday"، وتحتاج النساء الحوامل إلى تناول المزيد من العناصر الغذائية، وقد تلعب بعض العوامل دور فى الجفاف مثل غثيان الصباح، وكذلك الحالات التي تسبب القيء المفرط.



أضرار الجفاف للحامل

أعراض الجفاف أثناء الحمل

عموما فإن أول علامة على الجفاف هو الشعور بالعطش، فالأشخاص الذين يشعرون بالعطش بعد التعرق، أو قضاء فترات طويلة من الوقت في الحرارة، أو الذهاب لفترات طويلة دون ماء من المرجح أن يتعرضوا للجفاف.

وتشمل علامات الجفاف الأخرى:

الشعور بجفاف الحلق أو الفم.

جفاف الشفاه.

البشرة الجافة.

يصبح الجلد أقل مرونة.

مرات تبول أقل عن السابق.

لون داكن للبول.

عدم العرق حتى في الطقس الحار.

الشعور بالضعف أو الإرهاق.

الإمساك.

الشعور بالدوار.



أضرار الجفاف للحامل

علامات الجفاف الحاد أثناء الحمل تشمل:

الدوخة والارتباك.

تسارع ضربات القلب.

تغييرات فى نمط حركة الطفل.

انخفاض ضغط الدم والذى قد يسبب الدوخة.

الجفاف الشديد يمكن أن يسبب صدمة وفشل الجهاز قد يؤذى الطفل أيضًا.



اضرار الجفاف للحامل

أضرار الجفاف أثناء الحمل

الجفاف الخفيف ليس خطيرًا في الحمل طالما أن المرأة تحصل بسرعة كافية على السوائل الكافية، بينما يمكن أن يشكل الجفاف الحاد خطرا على كل من الأم والطفل.

فقد يمكن أن يؤدى الجفاف إلى انخفاض مستويات السائل الأمنيوسي، والذي يمكن أن يؤثر على نمو الطفل ويؤدي إلى الولادة المبكرة، ويمكن أن يؤثر على إنتاج حليب الأم.

كما يمكن أن يسبب الجفاف أوجه قصور في العناصر الغذائية الحيوية لصحة المرأة الحامل والطفل النامي، ونادرا ما قد يسبب الجفاف غيبوبة أو حتى تكون قاتلة.



أضرار قلة شرب الماء للحامل

يمكن أن تسبب مشاكل صحية أخرى، خاصة تلك التى تؤثر على التمثيل الغذائى: