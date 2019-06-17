جفاف فى الجلد ومشاكل اللثة وتساقط الشعر .. أبرز أسباب نقص فيتامين سى

كتبت نهير عبد النبى

فيتامين سى من أهم الفيتامينات التى يحتاجها الجسم، حيث إنه يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة العظام والجلد والأسنان، كما أن له دورا كبيرا فى تعزيز صحة ونضارة البشرة، ولكن يعانى عدد كبير من نقص فيتامين سى مما يؤثر على الصحة.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك اضرار يسببها نقص فيتامين سى ومنها:

1:يسبب نقص فيتامين سى جفافا شديدا على الجلد وشحوب البشرة وظهور نتوءات على القدمين والأرداف.

2:يتعرض الشعر للكسر والتساقط والجفاف الشديد ، كما انه يسبب ضعف عام فى الجسم.

3:يسبب ضعف فى الأظافر وتكسيرها، فيعتبر فيتامين سى من أهم الفيتامينات لصحة الاظافر واليدين.

4:يسبب نقص فيتامين سى تجاعيد البشرة وظهور علامات الشيخوخة.

5:نقص فيتامين سى يسبب هشاشة العظام والتهابات المفاصل والعضلات.

6:يؤثر على صحة اللثة والاسنان ويسبب نزيف اللثة وتسوس الاسنان المستمر.

7:يؤثر نقص فيتامين سى على صحة الجهاز المناعى ويزيد من خطر الاصابة بالامراض والفيروسات.

8:يسبب نقص فيتامين سى التوتر والقلق.