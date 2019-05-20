س وج.. كل ما تريد معرفته عن جفاف الحلق

كتبت نهير عبد النبى

جفاف الحلق من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون وتسبب الضيق وعدم القدرة على تناول الطعام ، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن جفاف الحلق وفقا لما ذكره mayoclinic

س:ما هى أسباب جفاف الحلق؟



الجفاف

ج:

1: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب جفافا شديدا فى الحلق، ومنها أدوية الاكتئاب وضغط الدم والقلق .

2:التقدم فى العمر يزيد من خطر الإصابة بجفاف الحلق.

3:علاجات السرطان تسبب جفاف الحلق.

4:الإصابة بتلف فى الاعصاب.

5:التدخين وتناول المشروبات الكحولية يزيد من جفاف الحلق.

س: ما هى أعراض جفاف الحلق؟

ج:

1:جفاف الفم ولزوجة لعابه

2:وجود لعاب سميك ولزج.

3:رائحة كريهة فى الفم.

4:صعوبة فى المضغ والكلام والبلع.

5:جفاف وألم شديد فى الحنجرة وبحة الصوت.

6: جفاف اللسان.

7:تغيير فى المذاق.

8: صعوبة تركيب الأسنان الصناعية.

س: ما هو علاج جفاف الحلق؟



جفاف الحلق

ج:

1:تغيير الأدوية التى تسبب جفاف الحلق.

2:الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية.

3:تجنب المشروبات الكحولية والتدخين.