س وج.. كل ما تريد معرفته عن جفاف الحلق

جفاف الحلق من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون وتسبب الضيق وعدم القدرة على تناول الطعام ، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن جفاف الحلق وفقا لما ذكره mayoclinic
س:ما هى أسباب جفاف الحلق؟
الجفاف
ج:
1: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب جفافا شديدا فى الحلق، ومنها أدوية الاكتئاب وضغط الدم والقلق .
2:التقدم فى العمر يزيد من خطر الإصابة بجفاف الحلق.
3:علاجات السرطان تسبب جفاف الحلق.
4:الإصابة بتلف فى الاعصاب.
5:التدخين وتناول المشروبات الكحولية يزيد من جفاف الحلق.
س: ما هى أعراض جفاف الحلق؟
1:جفاف الفم ولزوجة لعابه
2:وجود لعاب سميك ولزج.
3:رائحة كريهة فى الفم.
4:صعوبة فى المضغ والكلام والبلع.
5:جفاف وألم شديد فى الحنجرة وبحة الصوت.
6: جفاف اللسان.
7:تغيير فى المذاق.
8: صعوبة تركيب الأسنان الصناعية.
س: ما هو علاج جفاف الحلق؟
جفاف الحلق
ج:
1:تغيير الأدوية التى تسبب جفاف الحلق.
2:الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية.
3:تجنب المشروبات الكحولية والتدخين.
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة