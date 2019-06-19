إعلان منطقتى الطيبى والمحيطة بالمتحف المصرى الكبير منطقتى إعادة تخطيط

كتبت هند مختار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على طلب محافظة القاهرة إعلان منطقة الطيبى "روضة السيدة 2 " كمنطقة إعادة تخطيط، وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، موضحًا أنه تمت الإشارة أيضًا إلى المكونات الأساسية للمخطط المقترح لامتداد منطقة روضة السيدة 2؛ حيث تشمل أماكن مفتوحة وأماكن انتظار، وتوسعة الشارع العام، بالإضافة إلى توفير أماكن للخدمات، ومقترح مُجمع طبى، ووحدات سكنية محدودة.

وأضاف سعد، خلال الاجتماع، أنه تم استعراض بعض جوانب المراحل المقترحة لتنفيذ المشروع؛ إذ تشغل المرحلة الأولى مساحة تقدر بنحو 2,5 فدان مُخطط لإزالتها، على أن يتم الإزالة والتسكين بمنطقة تل العقارب (روضة السيدة 1) بعدد 236 وحدة سكنية، ثم يعقبها إعادة تخطيط المنطقة، لافتًا إلى أن المساحة التقديرية للمرحلة الثانية المراد إزالتها نحو 3,9 فدان، على أن يتم إزالة المنطقة وإعطاء بدائل متنوعة للسكان تشمل: التعويض نقديًا، أو إعطاء سكن بديل دائم فى مشروعات التسكين بمحافظة القاهرة، أو إعادة التسكين بالمنطقة بعد الانتهاء من إنشاء وحدات سكنية بديلة بالموقع.

ونوّه المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أنه تم أيضًا خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى الموافقة على طلب محافظة الجيزة إعلان المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير كمنطقة إعادة تخطيط، وفقًا لأحكام قانون البناء أيضًا، مضيفًا: تمت الموافقة كذلك على طلب مديرية الشئون الطبية بالجيزة باستثناء مبنى مستشفى العياط المركزى الجديد من قيود الارتفاع؛ لتصبح مكوناته: أرضى و7 طوابق متكررة (بمساحة 24 مترًا) بدلًا من 18 مترًا.