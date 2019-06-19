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إحالة عاطلين للجنايات لاتهامهما بقتل بائعة مناديل لسرقتها

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:48 ص
إحالة عاطلين للجنايات لاتهامهما بقتل بائعة مناديل لسرقتها محكمة-أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى

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أمرت نيابة وسط القاهرة، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة قتل بائعة مناديل لسرقتها. 
 
تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة عابدين بلاغاً من إحدى المواطنات "بائعة" مقيمة بمنشأة ناصر بأنها أثناء تواجد عمتها "بائعة" بشارع التحرير شعرت بحالة إعياء، ونقلها الأهالى لأحد المستشفيات، وتم حجزها إلا أنها توفيت، مؤكده اختفاء حقيبة اليد الخاصة بها، وعلمها من الأهالى بتواجد شخصين برفقتها قبل إصابتها بحالة الإعياء.
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف غموض الواقعة، توصلت جهوده إلى قيام شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الشرقية بتقديم مشروب للمجنى عليها، وعقب تناوله شعرت بحالة الإعياء، فاستوليا على حقيبة يدها وهربا.
 
وعقب تقنين الإجراءات نجح رجال المباحث،  من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، مؤكدين وضعهما مسحوق لعقار منوم بكوب عصير حصلا عليه من محل عصير بالمنطقة، وقدماه للمجنى عليها وعقب تناولها له فقدت الوعى ، فاستوليا على حقيبة يدها وبداخلها "1000 جنيه، ومتعلقاتها الشخصية"، وأرشدا عن الحقيبة بصندوق قمامة، وإنفاقهما المبلغ المالي، وبسؤال أحد العاملين بمحل العصير تعرف على المتهمين وأيد ما جاء بأقوالهما.
 

عابدين

نيابة عابدين

عاطلين يقتلان بائعة فى عابدين

قسم عابدين

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