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أعرف عقوبتك إذا استدعيت كشاهد فى المحكمة ولم تحضر

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:55 م
أعرف عقوبتك إذا استدعيت كشاهد فى المحكمة ولم تحضر محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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نظم قانون الإجراءات الجنائية اجراءات استدعاء الشهود وسماع شهادتهم أمام المحكمة أو قاضى التحقيق، حيث تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة.

ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.

وأكدت المادة ( 117 ) من القانون على "يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانياً بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.

وفى حال حضور الشاهد أمام القاضى بعد تكليفه بالحضور ثانياً أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه، المادة ( 118).

أما فى حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أمام القاضى أو امتناعه عن حلف اليمين يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه، ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.


قانون الإجراءات الجنائية

اجراءات استدعاء الشهود

عقوبة الشاهد فى حالة عدم حضوره

النيابة العامة

قاضى التحقيق

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