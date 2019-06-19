أسبانيا : الشبكة الإرهابية المعتقلة كانت تمول القاعدة فى مدريد وفالنسيا

كتب أحمد علوى

قالت السلطات الأسبانية فى مدريد إن الشبكة التى تم القبض عليها، وكانت تمول تنظيم القاعدة الإرهابى كانت تعمل فى مدريد وفالنسيا.

وأوقفت الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، عشرة إسبان من أصل سورى، بشبهة تمويل "ميليشيا القاعدة الإرهابية" فى سوريا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، ومصدر مطّلع على التحقيق.

وبالتعاون مع يوروبول، الوكالة الأوروبية للتعاون بين أقسام الشرطة الجنائية فى الدول الأوروبية، نفّذ أكثر من 350 عنصرا عملية أمنية فى العاصمة مدريد وتوليدو (وسط) وفالنسيا (شرق)، قامت خلالها الشرطة بتفتيش 14 منزلا ومقار أخرى.