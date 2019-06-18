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15 شهرا لإنشاء كوبرى جمجرة الجديد وترميم الحالى بتكلفة 30 مليون جنيه

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:03 ص
15 شهرا لإنشاء كوبرى جمجرة الجديد وترميم الحالى بتكلفة 30 مليون جنيه زياره الوفد لموقع الكوبرى الجديد
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد وفد من وزارة الموارد المائية والري، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها، وإحدي شركات المنطقة، محور الكوبري الجديد المقرر إنشاءه أمام قنطرة "كوبري جمجرة"، عل ان يقوم استشاري الشركة بعمل رفع مساحي كامل محور الكوبري الجديد والمنطقة بالكامل وموافاة قطاع الخزانات والقناطر الكبري بوزارة الري بالرفع المساحي لموقع الكوبري الجديد حتي يتم الموافقة عليه من الرى.
 
وأوضح الوفد، أنه تم تكليف استشاري الشركة بعمل دراسة متكاملة ووضع حلول مناسبة لتدعيم الكوبري القائم حاليا وكافة ما يلزم للحفاظ عليه وركائزه، كما تم الاتفاق مع الشركة على تحويل التمويل المالي طبقا للدراسة المقدمة من استشاري الشركة وعرض السعر والقيمة المبدئية هي 30 مليون جنيه، كقيمة تقديرية لزوم تدعيم كوبري جمجرة القائم حاليا وإنشاء الكوبري الجديد بحمولة 90 طن، على أن يتم عمل تسوية عقب الانتهاء من المشروع.
 
وأوضح وفد الري، أنه تعهدت الشركة والاستشاري الخاص بها على أن يتم تقديم التقرير الخاص بتدعيم الكوبري القائم حاليا ورفع الأعمال المساحية للكوبري الجديد في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه، وكذلك تحويل المبالغ المطلوبة لخزانة وزارة الموارد المائية والري في مدة اقصاها شهر من تاريخ الانتهاء وتقديم عرض السعر من استشاري الشركة.
 
وأشار وفد وزارة الري، إلى أنه في حالة عدم التزام الشركة بكل ما سبق سيتم غلق الكوبري المقام أمام حركة سيارات النقل للحفاظ على سلامته، موضحا أن مدة تنفيذ الأعمال للترميم بالكوبري المقام والكوبري الجديد لا تتجاوز 15 شهرا من تاريخ تقديم استشاري الشركة التقرير النهائي والتصميمات ورسومات الكوبري الجديد.
 
زياره الوفد لموقع الكوبرى الجديد (1)
زياره الوفد لموقع الكوبرى الجديد 

زياره الوفد لموقع الكوبرى الجديد (2)
زياره الوفد لموقع الكوبرى الجديد 

زياره الوفد لموقع الكوبرى الجديد (3)
زياره الوفد لموقع الكوبرى الجديد

زياره الوفد لموقع الكوبرى الجديد (4)
زياره الوفد لموقع الكوبرى الجديد 

زياره الوفد لموقع الكوبرى الجديد (5)
زياره الوفد لموقع الكوبرى الجديد 

زياره الوفد لموقع الكوبرى الجديد (6)
زياره الوفد لموقع الكوبرى الجديد 

زياره الوفد لموقع الكوبرى الجديد (7)
زياره الوفد لموقع الكوبرى الجديد 

زياره الوفد لموقع الكوبرى الجديد (8)
زياره الوفد لموقع الكوبرى الجديد 

زياره الوفد لموقع الكوبرى الجديد (9)
زياره الوفد لموقع الكوبرى الجديد

 


محافظه القليوبيه

كوبرى جمجره

مدينه بنها

وزاره الرى

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