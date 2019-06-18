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13 قتيلا و200 مصاب حصيلة ضحايا زلزال مقاطعة سيتشوان بالصين

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:29 م
13 قتيلا و200 مصاب حصيلة ضحايا زلزال مقاطعة سيتشوان بالصين زلزال الصين
أ ش أ

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ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذى ضرب مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربى الصين، مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلى لبكين، إلى 13 قتيلا، بينهم 6 سيدات، و200 مصاب ،وذكرت سلطات المقاطعة - فى بيان اليوم الثلاثاء أن الزلزال الذى بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر تسبب أيضا فى تضرر نحو 103771 شخصا و10 آلاف منزل، إلى جانب التأثير على إمدادات الكهرباء وشبكة النقل والاتصالات فى المقاطعة.

وكانت وزارة إدارة الطوارئ الصينية أطلقت الاستجابة لحالات الطوارئ، وأرسلت فريق عمل إلى المناطق المتضررة لتوفير الدعم فى أعمال الإنقاذ وتخفيف الكوارث ،وأرسلت الوزارة أيضا 63 سيارة إطفاء لتنفيذ عمليات الإنقاذ والإغاثة، فيما تم كذلك إرسال مواد إغاثية تتضمن 5000 خيمة و10 آلاف سرير و20 ألف لحاف إلى المناطق المنكوب بالزلزال.


وكان مركز شبكات رصد الزلازل الصينى أعلن رصد أكثر من 15 هزة ارتدادية بقوة تتجاوز الثلاث درجات منذ وقوع الزلزال مساء أمس الاثنين.

 

 


الصين

زلزال

ضحايا

سيتشوان

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