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وفد حكومى يشارك اجتماعات المجلس الدولى للزيتون وانتخابات "الفاو" بروما

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:41 م
وفد حكومى يشارك اجتماعات المجلس الدولى للزيتون وانتخابات "الفاو" بروما منظمة الأغذية والزراعة الفاو
كتب عز النوبى

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يشارك وفد مصرى من وزارة الزراعة، اجتماعات المجلس الدولى للزيتون بمدينة مراكش المغربية وسوف يعقد الوفد عدة لقاءات على هامش اجتماع المجلس مع بعض وزراء الزراعة والمستثمرين في مجال زراعة وإنتاج الزيتون.

ويذكر أن  وزارة  الزراعة المصرية رئيسة المجلس الدولى للزيتون فى دورته الحالية ، ومن المقرر أن يتوجه الوفد المصرى من مراكش إلى روما للمشاركة فى اجتماعات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وانتخاب المدير العام الجديد للمنظمة خلفا للدكتور دا سيلفا البرازيلي الجنسية، وأيضا حضور مؤتمر وزراء الزراعة الأفارقة والاتحاد الأوروبى.

 


المجلس الدولى للزيتون

انتخابات الفاو

انتاج الزيتون

القطاع الزراعى

وزراء الزراعة الأفارقة

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