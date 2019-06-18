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نصائح التخطيط .."بلاش تستقيل".. 10 سلوكيات لو بيعملهم مديرك أبعد عنه

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:00 ص
نصائح التخطيط .."بلاش تستقيل".. 10 سلوكيات لو بيعملهم مديرك أبعد عنه وزارة التخطيط
كتبت- هبة حسام

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تحرص وزارة التخطيط فى إطار خطتها للإصلاح الإدارى، على تقديم عدد من الإرشادات والنصائح للموظفين بالدولة، لتعديل سلوكهم الوظيفى وآدائهم فى العمل من ناحية، ورفع قدراتهم العملية من ناحية أخرى.
 
 فى تقرير حديث صادر عنها، حذرت وزارة التخطيط من بعض السلوكيات الخاطئة التى يرتكبها المديرين مع موظفيهم فى العمل مما قد يدفعهم للاستقالة، حيث تمثلت تلك السلوكيات فى :
 
1- يقوم بتعيين وترقية أشخاص خاطئين ويتجاهل ذوى الكفاءة والمجهود.
 
 
2- لا يوفر الأدوار والمهام بشكل عالى الكفاءة.
 
 
3- لا يدافع عن حقوقك بخصوص التعويض المالى.
 
 
4- يتدخل فى كل تفاصيل عملك ولا يسمح لك بأى حرية فى العمل.
 
 
5- لا يدعمك عند حدوث مشكلة بينك وبين الآخرين.
 
 
6- لا يضع توقعات واضحة بخصوص المستقبل ونظام العمل.
 
 
7- يركز دائما على نقاط ضعفك أكثر من نقاط قوتك.
 
 
8- لا يثق فيك أو يشجعك.
 
 
9- ينسب أعمالك الناجحة إلى نفسه.
 
 
10- لا يهتم إذا بذلت جهدا إضافيا.
 
 
استقالة
 
 
 
 
 

وزارة التخطيط

الاصلاح الادارى

سلوكيات خاطئة

الموظفين بالدولة

استقالة الموظفين

اخبار الاقتصاد

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