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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:07 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة الأرصاد

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نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الأرصاد لطقس الغد
 
 
 
 
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا.
 
 
 
 
 
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه اتفق مع رئيس بيلاروسيا على تعزيز البعد الثقافى والعلاقات البرلمانية، خاصة فى ظل زيارة الدكتور على عبد العال ومجموعة من النواب إلى بيلاروسيا، وتشكيل مجموعة صداقة برلمانية بين مصر وبيلاوسيا. 
 
 
 
 
 
 أكد ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، أن مصر من أهم الشركاء فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة بعد تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، مشيرا إلى التقدم الذى شهدته مصر على كافة الأصعدة سواء المجال السياسى أو الاقتصادى.
 
 
 
 
 
أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كنترولات الثانوية العامة تبدأ فى تصحيح العينة العشوائية لامتحان الأحياء للثانوية العامة الأسبوع المقبل.
 
 
 
 
 
أكد صبرى عبد المنعم، منسق عام الأمومة والطفولة فى محافظة كفر الشيخ، على أنه شكل لجنة برئاسته، وعضوية كلا من أمانى مصطفى مدير وحدة حماية الطفل، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة أمل حمادى خبير نفسى، وشيماء غازى أخصائى اجتماعى، تمهيدًا لإعداد تقرير لبحث حالة طفلة عمرها 14 عامًا ونصف، أُعلن عن إقامة عرس زفافها يوم 18 يوليو المقبل.
 
 
 
 
 
 
ردت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على سؤال:"ما حكم التوسل بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم؟.
 
 
 
 
 
 
 
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن العلاقات المصرية البيلاروسية قوية، مشيرا إلى أنه بحث مع رئيس بيلاوسيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات. 

السيسى

الأرصاد

هيئة الأرصاد

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اليوم السابع بلس

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