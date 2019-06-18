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منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابى فى ولاية بورنو بنيجيريا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:00 ص
منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابى فى ولاية بورنو بنيجيريا المنظمة العالمة لخريجى الأزهر
كتب لؤى على

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أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ما قام به إرهابيون من هجوم  انتحاري  ،حيث فجر ثلاثة أشخاص أنفسهم خارج صالة  لمشجعى كرة القدم في بلدة كوندوغا الواقعة على بعد 38 كيلومتراً من مايدوغورى عاصمة ولاية بورنو، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات  . 
 
وقالت المنظمة فى بيان لها: إن سفك الدماء المعصومة من أعظم الكبائر التى توجب مقت الله تعالى، وإن الإسلام قد عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح البريئة بأشد العقاب، قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة: 32]. 
 
وأكدت المنظمة أن الجماعات الإرهابية تهدف إلى إشاعة الخراب والدمار والقتل في كل بلد، ولذا انطبق عليهم حكم الله تعالى حين قال: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [المائدة: ٣٣].
 
وأضافت المنظمة: لقد بات واضحا لكل ذى عينين أن هذه التنظيمات الإرهابية أبعد ما تكون عن الإسلام فى إجماله وتفصيله، وأنها لا ترعى حرمة لمؤمن، ولكنهم يحادون الله ورسوله غير مبالين بوعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: "من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات فميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عِمِّية، يغضب لعصبته ويقاتل لعصبته وينصر عصبته، فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده: فليس مني ولست منه" [رواه مسلم]. 
 
وتقدمت المنظمة بخالص العزاء لأهالى الضحايا، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله لهيب التعصب والتطرف والإرهاب.

 


الازهر الشريف

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

نيجيريا

داعش

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