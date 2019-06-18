"منظمة الحكومات المحلية الأفريقية": مصر لها دورا محوريا فى تنمية القارة

كتب على عبد الرحمن

أكد جان بيير مباسى، السكرتير العام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقيةUCLGA"، على أهمية دور مصر المحورى فى دعم التنمية بدول القارة الأفريقية، خاصة بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولى الذى تنظمه وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، تحت عنوان "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة".

كما أكد بيير، على أهمية دعم اللامركزية، والتنمية الحضرية والمحلية والخدمات العامة فى القارة الأفريقية بمشاركة مصر، موجها الشكر للحكومة المصرية لجهودها فى رفع قدرات الكوادر الأفريقية المحلية وإعداد دورات تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم .

وأشاد السكرتير العام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA"، بجهود مصر ووزارة التنمية المحلية فى الانتهاء من مقر إقليم شمال أفريقيا بمحافظة القاهرة.