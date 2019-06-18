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محافظ قنا يؤكد توفير مجمع الصناعات الجديد 13 ألف فرصة عمل للشباب

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:49 م
محافظ قنا يؤكد توفير مجمع الصناعات الجديد 13 ألف فرصة عمل للشباب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد

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قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن المحافظة تصغ خطة شامله لتوفير فرص عمل للشباب، وذلك ضمن دعم الصناعات الصغير والمتوسطة، وتوفير المناخ الجيد لدعم قطاع الصناعة.
 
وأكد الهجان لـ"اليوم السابع" أن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام على مساحة 300 ألف متر مربع، والتى تم تخصيصها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى سيوفر حوالى 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، وحوالى 10 آلاف فرصة أخرى غير مباشرة، كما أنه تم تخصيص وحدات للمواد الغذائية والهندسية والكيميائية البسيطة ومواد البناء.
 
وأضاف أن مجمع الصناعات التى تبلغ تكلفة الاستثمارية إلى حوالى 700 مليون جنية، وأن الدولة تدعم تلك المشاريع لانها ستساهم فى الحد من البطالة، وتكون عامل كبير فى تشغيل الشباب، وتوفير فرص عمل لهم.

مجمع الصناعات

محافظة قنا

فرص عمل

الصناعات الصغيرة والمتوسطه

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