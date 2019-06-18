محافظ جنوب سيناء: نسعى لنقل تجربتنا فى تطوير المحافظة لدول أفريقيا

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه سعيد باختيار مصر له وترشيحه لمنصب نائب رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، بعد ما حقق على أرض المحافظة، مؤكدا أنه سيعمل بعد اختياره للمنصب على نقل تجربة تنمية المحافظة للدول الأفريقية من خلال المنظمة.

وأضاف فودة لـ "ليوم السابع"، على هامش مشاركته فى اجتماعات وفعاليات مؤتمر "المدن الأفريقية - قاطرة التنمية المستدامة"، الذى تستضيفه مصر حتى يوم 21 يونيو الجارى، أنه فى ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقى 2019، ستعمل مصر على رقى وتنمية القارة ونقل تجاربها للدول الأفريقية.

وكانت وزارة التنمية المحلية، قد أعلنت ترشيح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمنصب نائب رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.

وأكدت الوزارة، أن اختيار فودة جاء لكونه عميد محافظى مصر، حيث أنه أقدم محافظ فى مصر، واستطاع أن يحقق تنمية حقيقية فى محافظة جنوب سيناء كما أن له علاقات توأمة مع المحافظات وحول محافظته للعالمية.

وتنظم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والاتحاد الأوروبى وعدد من منظمات التنمية الدولية، على هامش الاجتماعات التنظيمية الخاصة بالمنظمة وبمناسبة افتتاح مكتب إقليم شمال أفريقيا للمنظمة بالقاهرة، مؤتمراً تحت عنوان "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو الجارى، بحضور رفيع المستوى من كبار المسئولين والوزراء من مصر والقارة الافريقية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية وعدد من وزراء التنمية المحلية ومحافظين وعمد عدد من المدن الافريقية.

ويستهدف المؤتمر تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادى، والتوسع الحضرى وتدارس التحديات التى تواجه المدن الأفريقية وتبادل الخبرات بينهم.

ويناقش المؤتمر التحديات التى تواجه المحليات فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلى، بالإضافة إلى أنه سيتناول الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة.