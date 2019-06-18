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محافظ أسيوط: تغيير لافتة الشهيد أبانوب ناجح بأخرى جديدة بالألوان ومضيئة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:18 ص
محافظ أسيوط: تغيير لافتة الشهيد أبانوب ناجح بأخرى جديدة بالألوان ومضيئة تغيير لافتة الشهيد أبانوب ناجح بأخرى جديدة بالألوان ومضيئة
أسيوط ـ محمود عجمى

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فى استجابة سريعة من اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، تم تغيير اللافتة القديمة التى تم وضعها أمام مدخل كوبرى بنى قرة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، بلافتة أخرى كبيرة الحجم وبالألوان ومضيئة ومدون عليها اسم الشهيد المجند "أبانوب ناجح مرزق عطية" عرفانا بالجميل لروح الشهيد وتخليدًا لذكراه.

 

كان اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، استقبل بمكتبه أسرة الشهيد البطل "أبانوب ناجح مرزق عطية" ابن قرية بنى قرة بمركز القوصية والذى استشهد فى الحادث الإرهابى الذى استهدف أحد الأكمنة الأمنية بمدينة العريش بشمال سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال القوات المسلحة والشرطة.

 

ومنح المحافظ - خلال اللقاء - أشقاء الشهيد "شنودة وجرجس" وسام المحافظة تقديرًا لدور شقيقهما الوطنى ونضاله وشجاعته فى الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين داعياً المولى عز وجل أن يمن عليهم بنعمة الصبر والسلوان، مشيرا إلى إطلاق اسم الشهيد على كوبرى قرية بنى قرة بمسقط رأسه تخليدا لذكراه، فضلا عن الإعلان عن مسابقة لإقامة نصب تذكارى لشهداء الجيش والشرطة من أبناء المحافظة يسجل به جميع أسماء الشهداء تخليدا لذكراهم وتضحياتهم .

 

وأكد محافظ أسيوط، أن باب مكتبه مفتوح أمام جميع أسر الشهداء وجميع المواطنين لتلبية طلباتهم واحتياجاتهم والعمل على توفيرها مؤكدًا أن الدولة لن تنسى لشهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة تضحياتهم فى سبيل الدفاع عن وطنهم وأن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا برعاية أسر الشهداء والمصابين.

 

كان اشتعل خلال اليومين الماضيين، جدلا على منصات "السوشيال ميديا"، بسبب تأخر إطلاق اسم الشهيد البطل المجند "أبانوب ناجح مرزوق عطية"، على أحد الكبارى القريبة من مسقط رأسه بقرية بنى قرة بمركز القوصية تخليدًا لذكراه.

 

وتدخل اللواء جمال نور محافظ أسيوط، لحسم الجدل وإطفاء نار الفتنة، مضيفًا: "الشهيد أبانوب ناجح هو شهيد مصر بأكملها وتكريمه واجب علينا جميعا، وأن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتكريم شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن"، مشيرا إلى أن المحافظة سارعت فى إجراء تعليق اسم الشهيد "أبانوب" على كوبرى بنى قرة بمسقط رأسه.

 

تغيير لافتة الشهيد أبانوب ناجح بأخرى جديدة بالألوان ومضيئة (2)
تغيير لافتة الشهيد أبانوب ناجح بأخرى جديدة بالألوان ومضيئة 

 

تغيير لافتة الشهيد أبانوب ناجح بأخرى جديدة بالألوان ومضيئة (3)
تغيير لافتة الشهيد أبانوب ناجح بأخرى جديدة بالألوان ومضيئة 

 

تغيير لافتة الشهيد أبانوب ناجح بأخرى جديدة بالألوان ومضيئة (4)
تغيير لافتة الشهيد أبانوب ناجح بأخرى جديدة بالألوان ومضيئة 

 

تغيير لافتة الشهيد أبانوب ناجح بأخرى جديدة بالألوان ومضيئة (1)
تغيير لافتة الشهيد أبانوب ناجح بأخرى جديدة بالألوان ومضيئة

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