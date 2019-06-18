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محافظة القليوبية: بدء تشغيل ماكينات إلكترونية لحضور وانصراف الموظفين

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:44 م
محافظة القليوبية: بدء تشغيل ماكينات إلكترونية لحضور وانصراف الموظفين الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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عقد الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام لمحافظة القليوبية، اجتماعا مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال الإلكترونيات، حيث سيتم البدء فى توفير مكينات تسجل حضور وانصراف موظفي الديوان العام تعمل ببصمة الوجه واليد وبكارت ممغنط ورقم سرى، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بقطاع التكنولوجيا في المصالح الحكومية وبناء على تعليمات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية.

 

وأعلنت المحافظة، أنه هذا الإطار سيتم عقد اجتماع مع بداية الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وبحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات بديوان عام المحافظة لتفعيل تلك الخدمة والتى سوف تساهم فى دفع عجلة العمل بالديوان العام.

 

وأوضحت المحافظة، أن هذا يأتي في إطار الخطة المتكاملة والتي أعدها المحافظ مع نائب المحافظ، للبدء فى ميكنة الديوان العام لتكون باكورة تساهم فى ميكنة جميع المصالح الحكومية بالمحافظة، لكونه خطوة مهمة لمواكبة التقدم التكنولوجي والعلمي واستثمار للموارد البشرية لرفع كفاءة الجهاز الإداري داخل المحافظة.


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