مجلس الدولة يعقد ندوة للتعريف بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى

كتب أحمد عبد الهادى

أعلن مركز الدراسات والبحوث القضائية برئاسة المستشار أحمد مناع نائب رئيس مجلس الدولة ، عن عقد ندوة بعنوان " تعريف بتاريخ وقواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي " وذلك السبت القادم بمقر مجلس الدولة .

يتحدث بالندوة الأستاذ الدكتور إسماعيل سليم مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ، لإلقاء الضوء على تاريخ المركز على مدار أربعين عاماً ، وكذلك شرح لأهم قواعد التحكيم الخاصة بالمركز والإشارة إلى الأنشطة والخدمات على المستويات العربي والإفريقي والدولي.

كما تتناول الندوة الحديث بشأن التكامل بين قضاء مجلس الدولة ومركز القاهرة الإقليمي ، والفوائد الاقتصادية من جعل القاهرة قبلة للتحكيم الدولي والإقليمي أسوة بباريس ولندن.