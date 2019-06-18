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مجلس الدولة يعقد ندوة للتعريف بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:10 م
مجلس الدولة يعقد ندوة للتعريف بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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أعلن مركز الدراسات والبحوث القضائية برئاسة المستشار أحمد مناع نائب رئيس مجلس الدولة ، عن عقد ندوة بعنوان " تعريف بتاريخ وقواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي " وذلك السبت القادم بمقر مجلس الدولة .
 
يتحدث بالندوة الأستاذ الدكتور إسماعيل سليم مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ، لإلقاء الضوء على تاريخ المركز على مدار أربعين عاماً ، وكذلك شرح لأهم قواعد التحكيم الخاصة بالمركز والإشارة إلى الأنشطة والخدمات على المستويات العربي والإفريقي والدولي.
 
كما تتناول الندوة الحديث بشأن التكامل بين قضاء مجلس الدولة ومركز القاهرة الإقليمي ، والفوائد الاقتصادية من جعل القاهرة قبلة للتحكيم الدولي والإقليمي أسوة بباريس ولندن.
 
 
 

مجلس الدولة

الدراسات الإقليمي

مركز القاهرة الإقليمي

التحكيم التجارى

ندوة مجلس الدولة

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