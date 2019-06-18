"لست جاسوسا".. مرشح لخلافة تيريزا ماى ينفى شائعة عمله بالمخابرات البريطانية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن رورى ستيوارت نفى اليوم شائعات بأنه كان يعمل كجاسوس بريطانى لمدة سبع سنوات قبل أن يصبح نائبا - وأكد أنه إذا كان بالفعل جاسوسا فإنه لن يستطيع الكشف عن ذلك فى جميع الأحوال.

وقال المنافس على زعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا، الذى أصبح الآن المرشح الثانى خلف بوريس جونسون، إن هذه المزاعم قد ظهرت لأن منافسيه بدأوا يخشونه.

ابتسم ستيوارت، البالغ من العمر 46 عامًا، والذى كان والده برايان مسئولا فى الاستخبارات البريطانية فى سبعينيات القرن العشرين، اليوم عندما سئل عما إذا كان قد انضم أيضًا إلى أجهزة المخابرات البريطانية.

وقال: "لم أكن جاسوسًا لكني فخور بأنني خدمت بلدى".

لكن دان ووكر المذيع فى هيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، قال بعد ذلك: "بالتأكيد، لن يقول الجاسوس أبدًا ما إذا كان جاسوسًا؟" فرد عليه ستيوارت، قائلا: "هذه هي المشكلة دائمًا فى هذا السؤال".

وأضاف: "أنا فخور بأنني خدمت بلدي في إندونيسيا والبلقان والعراق وأفغانستان وأحب ما تفعله بريطانيا في العالم ومدى شجاعتها لأن شعبنا يحقق الكثير من الخير في العالم".