سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

"لست جاسوسا".. مرشح لخلافة تيريزا ماى ينفى شائعة عمله بالمخابرات البريطانية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:49 م
"لست جاسوسا".. مرشح لخلافة تيريزا ماى ينفى شائعة عمله بالمخابرات البريطانية رورى ستيوارت
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن رورى ستيوارت نفى اليوم شائعات بأنه كان يعمل كجاسوس بريطانى لمدة سبع سنوات قبل أن يصبح نائبا - وأكد أنه إذا كان بالفعل جاسوسا فإنه لن يستطيع الكشف عن ذلك فى جميع الأحوال. 
 
وقال المنافس على زعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا، الذى أصبح الآن المرشح الثانى خلف بوريس جونسون، إن هذه المزاعم قد ظهرت لأن منافسيه بدأوا يخشونه.
 
ابتسم ستيوارت، البالغ من العمر 46 عامًا، والذى كان والده برايان مسئولا فى الاستخبارات البريطانية فى سبعينيات القرن العشرين، اليوم عندما سئل عما إذا كان قد انضم أيضًا إلى أجهزة المخابرات البريطانية.
 
وقال: "لم أكن جاسوسًا لكني فخور بأنني خدمت بلدى".
 
لكن دان ووكر المذيع فى هيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، قال بعد ذلك: "بالتأكيد، لن يقول الجاسوس أبدًا ما إذا كان جاسوسًا؟" فرد عليه ستيوارت، قائلا: "هذه هي المشكلة دائمًا فى هذا السؤال".
 
وأضاف: "أنا فخور بأنني خدمت بلدي في إندونيسيا والبلقان والعراق وأفغانستان وأحب ما تفعله بريطانيا في العالم ومدى شجاعتها لأن شعبنا يحقق الكثير من الخير في العالم".
 
 
 

رورى ستيورات

خلافة تيريزا ماى

بريكست

المخابرات البريطانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استطلاع: نواب "المحافظين" يريدون "بريكست" حتى لو دمر الحزب وأضر الاقتصاد

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:57 م

حليف لـ "بوريس جونسون ": لا يحتاج إلى إنشاء تحالف مع حزب "بريكست"

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:07 م

"بريكست" يطغى على نقاشات المناظرة الأولى لخلافة تيريزا ماى.. المرشحون يتعهدون بإصلاح التعليم والرعاية الاجتماعية وإعادة توحيد بريطانيا ..انتقادات لبوريس جونسون المرشح الأوفر حظا.. ومنبر فارغ لتمثيله

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:00 م

"بريكست" يطغى على نقاشات أول مناظرة بين المرشحين لخلافة تيريزا ماى

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة