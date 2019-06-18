قطر يليكس: الدوحة تقدم مساعدات للفلسطينين لوأد المقاومة ضد الاحتلال

كتب- هاشم الفخرانى

تبذل إمارة قطر جهودا مضنية للتقرب من دولة الاحتلال الإسرائيلى، غير مبالية بهوم الشعب الفلسطينى الأعزل ، ومؤخراً فضحت مصادر عبرية المساعدات القطرية لإسرائيل عبر إسكات صوت الشعب الفلسطيني في غزة.

وأفاد موقع قطر يليكس التابع للمعارضة القطرية بوصول رئيس اللجنة القطَرية لإعادة إعمار القطاع السفير محمد العمادي ، إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه أبدى استعداد دويلته لدفع 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) شهريًا بدلا من السلطة الفلسطينية لمد خط كهرباء جديد 161 من إسرائيل يزود قطاع غزة بـ 100 ميجا وات إضافية.

وربط السفير القطري تنفيذ المشروع بضمان التهدئة في غزة، حيث طالب الفصائل بفرض المزيد من السيطرة على أهالي غزة، ليؤكد أن نظام تميم مستمسك بالتطبيع مع تل أبيب.

وكان عراب نظام الحمدين في إسرائيل محمد العمادي، أكد في تصريحات سابقة أن بلاده ستوفد فريقا فنيا إلى فلسطين لمناقشة تفاصيل وآليات تشغيل خط الكهرباء القادم من إسرائيل لغزة المعروف باسم 161.

وأوضح العمادي أن الفريق الفني المقرر وصوله لغزة سيجري مناقشات مع الأطراف المعنية لبحث آليات تشغيل خط الكهرباء من قبل الجانب الإسرائيلي لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة".