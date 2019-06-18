"فرص الاستثمار فى إفريقيا" على مائدة منحة ناصر للقيادة الإفريقية

كتبت أسماء نصار

أكدت المهندسة أمانى خضير، رئيس جهاز متابعة مشروعات إفريقيا بشركة المقاولون العرب، اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستثمار من خلال إنشاء عدد من مشروعات التنمية بالقارة الإفريقية منها مشروعات خاصة بالطرق والبناء والتشيد وغيرها من المشروعات التنموية، مؤكدة دور مصر الرائد فى تنمية العلاقات مع الدول الإفريقية فى كافة المجلات.

جاء ذلك خلال لقاء حول " فرص الاستثمار فى إفريقيا ، ضمن فعاليات اليوم التاسع من منحة " ناصر للقيادة الإفريقية" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة (مكتب الشباب الإفريقي والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني) تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو، بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقى.

وأكدت خضير على أهمية تشجيع الاستثمار والتغلب علي تحديات التنمية في الدول الإفريقية ودعم فرص التكامل بينهم ، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية علي تحسين وبناء البنية التحتية وتنمية الموارد من اجل اتاحة فرصة الاستثمار في كافة المجالات مع الدول الأخرى والعمل علي تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وتعظيم دور التكتلات الاقتصادية في مجالات التنمية الأفريقية

وأشارت خضير إلى أهمية التواصل مع دول أفريقيا وربط أواصر الصلة بالملف الإفريقى بمجال التحتيه سواء بالخدمات الصحية ، والتعليمية ، مستعرضة اهم المشروعات القومية العملاقة التى قامت بها المقاولون العرب من خلال عدد من مجالات التعاون والتي تشمل تشييد الطرق ، وإنشاء الكبارى، والمنشآت العمرانية التعليمية الصحية بالدول الإفريقية.