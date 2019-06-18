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غدا .. اجتماع الدورة 48 للجنة التنسيق العليا للعمل العربى فى بيروت

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:26 ص
غدا .. اجتماع الدورة 48 للجنة التنسيق العليا للعمل العربى فى بيروت ابو الغيط
أ ش أ

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 تعقد لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك دورتها (48) بمقر اتحاد الغرف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت غدا الأربعاء ولمدة يومين ، وذلك تحت رئاسة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية و بمشاركة رؤساء ومدراء المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية النوعية ومؤسسات التمويل العربية .
 
وصرح الوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بأن لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة معالي الأمين العام تهدف الى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك ( منظمات واتحادات ومؤسسات تمويل عربية ) لزيادة فعالية العمل العربي المشترك وتلافي الازدواجية.
 
وأضاف أن هذه الدورة ستناقش عددا من المواضيع الهامة في جدول أعمالها منها مجالات التعاون والآلية المقترحة للتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية وكذلك التعاون في مجال البحوث التنموية التي تتناول القضايا الجوهرية التي تمس الاقتصاد العربي وشؤون التكامل في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها آلية التنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبعثات جامعة الدول العربية .
 
وشار إلى أن الاجتماعات ستتناول البند الدوري بعنوان "التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة" ، وسوف تطلع اللجنة برئاسة الأمين العام على نتائج أعمال المؤتمر الإعلامي الثاني للترويج لإنجازات وأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك والذي عقد بتونس خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ مارس الماضي.
 
كما ستطلع اللجنة على نتائج وتوصيات ورشة العمل حول " التعريف بالنظام الخاص باستخدام وحماية اسم وشعار جامعة الدول العربية والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة في فبراير الماضي.
 
كما سيعرض في جدول أعمال الدورة 48 طلبات بعض الاتحادات العربية المتخصصة للحصول على صفة مراقب في اللجنة منها اتحاد الجامعات العربية والاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية .
 
وقال الوزير المفوض محمد خير عبد القادر إن محور أعمال هذه الدورة سيكون بعنوان "خطة العمل المشتركة للمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية".
 

اتحاد الغرف العربية

بيروت

جامعة الدول العربية

لبنان

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