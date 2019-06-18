ضبط 4 عناصر إجرامية بمواد مخدرة وأسلحة نارية فى الخانكة

ألقت مباحث مركز شرطة الخانكة، القبض على 4 عناصر إجرامية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم أسلحة نارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، بتردد 4 عناصر إجرامية على دائرة مركز الخانكة للاتجار بالمواد المخدرة، وعلى الفور إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما قطعتى سلاح نارى خرطوش و180 جراما لمخدر الهيروين، و6 طلقات ومبلغ مالى، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدره بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية تجارتهم والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.