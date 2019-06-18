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ضبط 1059 مخالفة مرورية متنوعة بالطرق العامة بالقليوبية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:31 م
ضبط 1059 مخالفة مرورية متنوعة بالطرق العامة بالقليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 1059 مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، وأسفرت الحملة عن تحرير 1059 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، وتحرير113 مخالفة إنتظار خاطئ، و103 حالة تصالح فورى، وسحب 22 دراجة نارية وحجز 3 دراجات،وتحصيل مبلغ1600 جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 13رخصة، و10 حالات تصالح وتحصيل 2200 جنيه غرامة.

 


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