صور.. البحر الأحمر تبدأ عملية توصيل شبكة مياه جديدة بمدينة مرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

بدأت محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء،تركيب شبكة مياه بشوارع مدينة مرسى علم، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر.

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، أن اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة مرسي علم تابع اليوم بدء تشوينات مواسير المياة والمهمات لعملية توصيل المياة لشوارع مدينة مرسى علم.

وأضافت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، في بيان لها، أن تركيب شبكة مياه جديدة بمرسى علم يأتي لموكبة تشغيل محطة تحلية المياة، بقدرة 3000 طن يوميا والقضاء على توصيل المياه بالسيارات داخل المدينة.