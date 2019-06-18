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سفر وعودة 1439 مصريا وليبيا و 270 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:19 م
سفر وعودة 1439 مصريا وليبيا و 270 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم - ارشيفية
مطروح - حسن مشالى

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1439 مصريا وليبيا و 270  شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
تلقى اللواء هشام نصر،  مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1015 إلى الجانب الليبي، بينهم  289مصريا و726 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 424 بينهم 354 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 70 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
 
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  104 شاحنات محملة بالبضائع وعودة 166  شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.
 
 

محافظة مطروح

منفذ السلوم

ليبيا

اخبار مطروح

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