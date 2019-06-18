زوج يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بسبب امتناعها عن منحه حقوقه الشرعية

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، وادعى فيها رفض زوجته منحه حقوقه الشرعية، طوال 6 شهور مدة زواجها، وجعلته يعانى برفقتها، رغم كل محاولاته ليرضيها، لتتمرد عليه وتهجر منزل الزوجية، وتعامله وأهله بتعالٍ وتكبر، ليكتشف وقوعها فى غرام شخص آخر.

وأضاف "كريم.أ"، فى الدعوى التى أقامها ضد زوجته "يارا.غ" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، وطالب فيها بإلزامها بالرجوع إليه وطاعته: "تزوجتها زواج الصالونات، وقدمت لها كل شىء لترضى عنى وتحبنى ولكنها لم تقدر ذلك، وعاملتنى بعجرفة وامتنعت عن منحى حقوقى الشرعية، ولكنى للأسف علمت بعد 6 شهور زواج، علاقتها بشخص آخر وهى على ذمتى، وعندما واجهتها قامت بقولها فى وجهى أنها تحبه وتكرهنى".

وتابع كريم: "طلبت الطلاق وعندما حاولت تسوية الخلافات بصورة ودية ورد الأموال التى دفعتها والحصول على حقوقى رفضت وتركت المنزل وتعرض للابتزاز على يديها، وتوعدتنى بتركى أتعذب والزج بى بالسجن".

وأكمل: "لم تجعلنى سعيدا، وكانت دائمة الامتناع عن إعطائى حقوقى الشرعية، فكانت تذلنى وقبلت على نفسها خيانتى، لذا أقمت الدعوى لألزمها بالرجوع إلى منزلها أو رد حقوقى".