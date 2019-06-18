رويترز: جنرال اسرائيلى سابق يشارك فى مؤتمر البحرين

ذكر مصدر مطلع اليوم الثلاثاء أن جنرالا سابقا شغل منصب مسؤول الاتصال الإسرائيلى مع الفلسطينيين سيشارك فى المؤتمر الذى تقوده الولايات المتحدة الاسبوع المقبل بشأن الاقتصاد الفلسطينى وتستضيفه البحرين، وذلك بصفة شخصية.

وقرر البيت الأبيض عدم إشراك الحكومة الإسرائيلية فى المؤتمر الذى ينعقد يومى 25 و26 يونيو فى المنامة بعد قرار الفلسطينيين مقاطعته، وبدلا من ذلك دعت وفدا تجاريا إسرائيليا صغيرا.

ولم يعلن المسؤولون الأمريكيون رسميا عن المشاركين فى الوفد.

وقال مصدر اطلع على المدعوين إن من بينهم يؤاف مردخاى، الجنرال السابق الذي استقال العام الماضي من منصب رئيس وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية التابعة للجيش ويرأس حاليا شركة نوفارد للاستشارات الدولية.

وأضاف المصدر أن مردخاى سيحضر مؤتمر المنامة مع شريك له فى نوفارد. ورفض المصدر ذكر اسم الرجل الثانى لأنه أيضا سبق له العمل طويلا فى أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وتواصلت رويترز مع نوفارد عبر الهاتف لكنها رفضت التعليق.