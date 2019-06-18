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رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة إيدرا باور للكهرباء

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:39 م
رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة إيدرا باور للكهرباء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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مدبولى: ما تحقق فى مصر على مدار الأعوام الخمسة الماضية فى مجال الكهرباء قصة نجاح حقيقية

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داتوك مارك لينج: نتطلع لزيادة استثماراتنا فى مصر..وعلاقات الشراكة معها نموذج للنجاح 

 

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، داتوك مارك لينج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إيدرا باور التى تعمل فى مجال الكهرباء

 

وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم مع شركة إيدرا باور،  التى تعمل فى مصر منذ نحو 15 عاماً، مؤكداً أن ما تحقق فى مصر على مدار الأعوام الخمسة الماضية فى مجال الكهرباء يُعد قصة نجاح حقيقية، بعد أن تمكنت مصر من القضاء على مشكلة عجز التيار الكهربائى، وحققت فائضاً فى الطاقة الكهربية

 

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة إيدرا باور عن اهتمام الشركة بالسوق المصرى باعتباره أحد أهم أسواقها الاستثمارية فى الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من العاملين فى الشركة من المصريين، وأن علاقات الشراكة مع مصر تمثل نموذجاً للنجاح

وأضاف أن شركة إيدرا باور تتطلع إلى زيادة استثماراتها فى السوق المصرى من خلال مقترح شراء وإدارة إحدى محطات الكهرباء التى أنشأتها شركة سيمنز، بما يسهم فى تقليل الأعباء والمستحقات عن كاهل الحكومة المصرية، ونقلها للشركة التى سوف تدير المحطة

 

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولى رحب بدراسة العرض المقدم من شركة إيدرا باور، جنباً إلى جنب مع باقى العروض التى تلقتها وزارة الكهرباء من شركات أخرى، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق يخدم مصالح مصر، ويسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية، ويقلل من الأعباء على الحكومة، ولا يؤثر فى الوقت ذاته على آليات تقديم الخدمة للمواطنين.

 

 


ايدرا باور

الكهرباء

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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