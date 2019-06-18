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"توشريت".. فيلم تسجيلى لطلاب إعلام بنى سويف يرصد جمال أرض الفيروز .. صور

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:03 م
"توشريت".. فيلم تسجيلى لطلاب إعلام بنى سويف يرصد جمال أرض الفيروز .. صور فريق فيلم توشريت
بنى سويف - هانى فتحى

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نظم طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة بنى سويف فيلما تسجيلاً بعنوان توشريت، والذى يتناول أرض الفيروس سيناء كمشروع لتخرجهم. 

وروى طلاب المشروع أن الفيلم يأتى من منظور أربعة مهاجرين مقيمين هناك للوصول إلى سر جاذبية تلك الأراضى المباركة لكافة المهاجرين من شتى بقاع الأرض، وتفسير تميزها فى هذا الصدد دونًا عن جُل مدن العالم، حيث هجرة تلك النماذج لمواطنهم الأصلية كل منهم يخلف وراءه كل ما يتعلق بحياته الخاصة هناك ويقطن سيناء لتكون بذلك (أرض جذب) فيبدأ حياة جديدة تمامًا فى أحضان الجبال ووسط (أرض جذب) أى أرض الجفاف والجبال الصخور ومن هنا يكمن اللغز وتكون الحبكة.

وأكد الطلاب أن النماذج المختلفة متعددة الجنسيات واللغات لنجد فى نهاية الفيلم حل لذلك اللغز ومعرفة سر الجذب الغريب الموجود فى تلك الاراضى وتغيير فكرة مغلوطة لكنها شائعة بين الناس أن سيناء (أرض جذب) فنكتشف أنها (أرض جذب)

وقال الدكتور عمر عبدالحميد بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية إعلام بنى سويف، أن هناك أُناس كُثر يعرفون مصر بأنها متعددة الثقافات والحضارات لكن ما يجب أن يعرفوه حقاً أنه بالإضافة للنيل والأهرامات توجد أرض سيناء توشريت مشيراً إلى أن مشروع التخرج هو عبارة عن فيلم تسجيلى بعنوان "توشريت" والذى يتناول فيه الفيلم سرًا من أسرار عظمة مصر، يتمثل هذا السر فى مثلث جنوب سيناء ولكن من زاوية ومنظور مختلف.

وأضاف الدكتور عمرو عبد الحميد المدرس بالقسم إن الفيلم يهدف فى إرسال عدة رسائل للشعب المصرى منها تشجيع الشباب على الهجرة الداخلية وتعمير الصحراء وإنشاء مشروعات صغيرة للمساعدة فى الحد من البطالة، وضحد الفكرة المستشرية فى عقول أغلب المواطنين ألا وهى السفر للخارج والتخلى عن البلاد فيالوقت الراهن بدلاً من المساعدة فى خدمة الأوضاع الإقتصادية وتحسينها من خلال تلك المشروعات. 

يذكر أن الفيلم تحت إشراف الدكتور عمرو عبدالحميد، سيناريو مصطفى محمود إخراج عامر ابو حسيبة وأمجاد نادى وضم باقى فريق العمل : محمود سلامة، محمد قطب و أحمد حمدى وأسماء سمير ، آية احمد ، داليا جمعة ونادى دخيل وإسراء أحمد .

 

فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف (1)
فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف 

 

فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف (2)
فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف

 

فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف (3)
فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف

 

فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف (4)
فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف

 

فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف (5)
فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف
فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف (6)
فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف

 

فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف (7)
فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف

 

فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف (8)
فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف

 

فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف (9)
فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف

 

فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف (10)
فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف 

 

فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف (11)
فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف

 

فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف (12)
فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف 

 

فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف (13)
فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف
فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف (14)
فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف

 

فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف (15)
فيلم توشريت لطلاب إعلام جامعة بنى سويف 
 
 

طلاب الفرقة الرابعة

كلية الاعلام جامعة بنى سويف

فيلم توشريت

بنى سويف

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