ترامب: أعرف من يقف وراء هجمات 11سبتمبر.. وبوش استنفد جيشنا بالشرق الأوسط

كتب محمد جمال

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يعرف من يقف وراء هجمات 11 سبتمبر 2001، مشيرا إلى أنه ليس العراق ،وذكر الرئيس فى مقابلة مع شبكة "أيه بي سي نيوز"، "لم يدمر العراق مركز التجارة العالمى ،لم يكن العراق بل كان أناس آخرون ،وأعتقد أننى أعرف من هم الأشخاص الآخرون ، وربما أنت تعرف أيضا".

وانتقد ترامب الرئيس الأسبق جورج بوش بسبب قراره "الذهاب إلى الشرق الأوسط" ،وتابع: "لقد أعدت بناء الجيش، مؤكدا أن جورج بوش الرئيس الأسبق لأمريكا استنفذ جيشنا تماما في الشرق الأوسط، وأوضح أنه كان قرارا فظيعا الذهاب إلى الشرق الأوسط. مشيرا إلى أن هذا كان أسوأ قرار تم اتخاذه في تاريخ بلدنا ،فالذهاب إلى الشرق مثل الرمال المتحركة".