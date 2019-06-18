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تجديد حبس 3 متهمين بقتل خبير بوزارة العدل فى الظاهر

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:47 م
تجديد حبس 3 متهمين بقتل خبير بوزارة العدل فى الظاهر محكمة-أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي الجنايات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 متهمين بقتل خبير بوزارة العدل، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
كانت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، قد امرا بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل خبير بوزارة العدل داخل شقته فى منطقة الظاهر.
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وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن الجثة لرجل فى الخمسينات من العمر، ولا توجد بها أية إصابات أو جروح ظاهرية، كما تبين وجود حالة من الانتفاخ وظهور رائحة كريهة للجثة نتيجة حدوث الواقعة منذ أيام، وتبين وجود زرقان حول الرقبة، ويخمن أن تكون اسفكسيا الخنق هي سبب الوفاة، كما تبين عدم وجود بعثرة فى محتويات المنزل، وتم التحفظ على حبل موجود في رقبة القتيل، كما تبين أن القتيل كان مقيد اليدين.
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كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من  كشف غموض واقعة العثور على جثة موظف بوزارة العدل مقتول  داخل مسكنه بالظاهر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بغرض سرقته.

وزاره العدل

جرائم القتل

محكمه جنوب القاهره

نيابة الظاهر

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