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تجديد حبس المتهم بقتل شقيقيه بالشرقية بدافع الانتقام والحقد

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:02 ص
تجديد حبس المتهم بقتل شقيقيه بالشرقية بدافع الانتقام والحقد حبس
الشرقية- فتحية الديب

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة بلبيس، اليوم، تجديد حبس المتهم بقتل أخويه لأبيه "توأم" بدافع الانتقام 45 يوما على ذمة التحقيقات
 
كان اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، في شهر أبريل الماضي، يفيد بلاغا من " حسن ع م" 45 سنة عامل بمصنع غاز مقيم البلاشون، بعثور شقيقه "سمير ع م" مقيم قرية البلاشون مركز بلبيس، على جثتى نجلى شقيقه الطفلين "محمد ح ع" وشقيقه التؤأم "كريم" 10 سنوات داخل مروى مائى.
 
وتبين من التحريات الأولية أن الطفلين متغيبن عن المنزل، وأن أسرتهم بحثت عنهما ولم تجدهما، وأثناء توجه شقيق والدهما للحقل عثر عليهما داخل مروى مائي، وتم إخطار النيابة العامة، التى قررت بمعرفة أحمد هزاع، مدير نيابة بلبيس، نقل جثتين الطفلين للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليهما لبيان سبب الوفاة، وتبين من توقيع الكشف الطبى على الطفلين أن مفتش الصحة لا يستطيع الجزم بسبب الوفاة، فقررت النيابة تشريح الجثتين، وفور انتهاء التشريح تم التصريح بالدفن وتشييع الجنازة.
 
وتوصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أخو الطفلين من والدهما، و يدعي" ح ح" 21 سنة مجند، ذلك بدافع الحقد وحب والد الطفلين لهما أكثر منه، حيث استدرجهما إلى المروى المائى ونفذ جريمته، فيما تم ضبطه والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.
 
 
 

محافظه الشرقية

امن الشرقيه

مركز شرطة بلبيس

محكمه بلبيس

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